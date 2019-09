Come ogni weekend, in mancanza di news da riportarvi, navighiamo in rete alla ricerca di video interessanti da proporvi. Il protagonista di stamane è Captain America.

Tra i personaggi più amati nella saga nota supereroistica nota come Marvel Cinematic Universe, il buon Captain America è senza dubbio un'icona di eroismo e carisma. Ma cosa sarebbe un'eroe senza un'arma iconica? Beh, nel caso di Cap è il suo scudo a rubare spesso la scena al cinema.

Creato in vibranio da Howard Stark (il papà di Tony - aka Iron Man), lo scudo, se ben utilizzato, può essere sfruttato in qualsiasi evenienza, trasformando il suo possessore in un formidabile combattente.

Nel video in questione, un utente del noto social network Reddit ha montato uno stupefacente video super-cut in cui si celebra lo scudo, ed ovviamente l'uso fatto da Captain America, interpretato ovviamente nell'MCU dal bravissimo Chris Evans. Il video riunisce spezzoni da Captain America: Il Primo Vendicatore ad Avengers: Endgame.