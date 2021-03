Posted on

Il governo della Nuova Zelanda è pronto a riaprire le frontiere a nuove troupe di produzione estere, tra queste Il Signore degli Anelli e Cowboy Bebop. Dopo aver dato il via, seppur con severi protocolli di sicurezza, alle produzioni di Avatar 2 e The Power of the Dow di Jane Campion, il governo neozelandese ha