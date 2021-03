Sono partite quest’oggi le riprese di The Midnight Club, la nuova serie diretta da Mike Flanagan commissionata dal colosso dello streaming Netflix.

Ad annunciare il primo ciak è stato lo stesso regista Mike Flanagan attraverso i propri canali social. L’immagine diffusa dal regista è difatti il classico ciak che segna l’avvio della produzione. Trovate il tweet in fondo alla pagina.

Come oramai noto, la serie The Midnight Club sarà un adattamento del romanzo horror firmato da Christopher Pike, la cui trama è ambientata all’interno di un hospice che accoglie dei ragazzi malati terminali. Un gruppetto al suo interno si ritrova a mezzanotte per raccontarsi storie spaventose, e per fare un patto: chi di loro morirà per primo li contatterà dall’oltretomba.

La serie sarà sviluppata per Netflix in collaborazione con Trevor Macy, e vedrà un nuovo importante capitolo dell’accordo tra lo stesso Mike Flanagan ed il colosso dello streaming dopo i successi di Hill House e la sua seconda stagione The Haunting of Bly Manor.

Il cast della serie sarà composto da Igby Rigney (Midnight Mass), Aya Furukawa (The Baby-Sitters Club), Annarah Shephard (Midnight Mass) e gli esordienti Adia, Ruth Codd, William Chris Sumpter e Sauriyan Sapkota. Tali nomi andranno ad aggiungersi ai già confermati Zach Gilford (Friday Night Lights), Samantha Sloyan (Grey’s Anatomy, Scandal), Matt Biedel (Narcos: Mexico), e Heather Langenkamp.