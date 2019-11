Daniel Craig ha terminato da qualche settimana le riprese di No Time to Die, proprio per questo ha tenuto a confermare la sua intenzione di chiudere con la saga legata a James Bond.

La rivelazione, o meglio la conferma di una volontà, è arrivata attraverso un’intervista rilasciata all’Express, in cui l’attore ha detto definitivamente addio ai Bond Movies da attore, lasciando però la porta aperta in chiave registica.

Alla precisa domanda (è finita la tua esperienza col personaggio?), Craig ha risposto così:

Sì. In futuro toccherà a qualcun altro.

Più chiaro di così.

No Time to Die

Tra le locations confermate Italia, Jamaica, Norvegia, Londra, Grecia.

No Time to Die sarà diretto da Cary Fukunaga. Lo script è stato firmato da John Hodge, e revisionato da Neal Purvis e Robert Wade. Una completa riscrittura è stata affidata invece a Scott Z. Burns.

Nel cast Daniel Craig, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lea Seydoux, Rami Malek, Dali Benssalah, Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Jeffrey Wright, Rory Kinnear, Christoph Waltz.

La nuova release ufficiale è stata fissata per l’8 aprile 2020, anche in Italia.