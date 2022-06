Dakota Fanning con Denzel Washington per The Equalizer 3

Dakota Fanning affiancherà il premio Oscar Denzel Washington nel cast di The Equalizer 3, ennesimo film tratto dall’omonima serie tv.

Nonostante il reboot televisivo con Queen Latifah sia ancora in piedi, la Sony Pictures tornerà a spingere sulla visione cinematografica di Antoine Fuqua che ha già portato al cinema due capitoli apprezzati dal pubblico. Deadline ha riferito questa sera che al fianco del protagonista Denzel Washington ci sarà Dakota Fanning. Curiosamente i due attori hanno già condiviso lo schermo nel 2004 in Man on Fire – Il fuoco della vendetta.

The Equalizer 3 vedrà, quindi, Antoine Fuqua tornare alla regia per terza volta, con Richard Wenk autore della sceneggiatura. Attualmente gli unici due attori confermati sono per l’appunto Denzel Washington e Dakota Fanning. L’ultimo capitolo arrivato al cinema è stato The Equalizer 2 – Senza Perdono, arrivato nelle sale nel 2018.