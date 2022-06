In arrivo una serie tv dedicata al supereroe Wonder Man

I Marvel Studios porteranno presto su Disney+ una serie tv interamente dedicata al supereroe Wonder Man.

SuperHeroHype ha riferito che la serie verrà prodotta da Destin Daniel Cretton (regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), la cui collaborazione con i Marvel Studios era stata prolungata in occasione dell’annuncio della futura realizzazione di Shang-Chi 2. La fonte ha aggiunto che Cretton dovrebbe dirigere più di un episodio, e che avrà come spalla creativa Andrew Guest (Community).

In casa Marvel Studios ci sono molte serie in via di sviluppo attivo, pertanto è lecito aspettarsi l’arrivo di Wonder Man su Disney+ non prima del 2024.

Wonder Man (nessun collegamento con la Wonder Woman della DC) nei fumetti non è altro che Simon Williams, un dirigente d’affari caduto in disgrazia che fa un patto con i Signori del Male per ottenere super poteri e unirsi ai Vendicatori con l’obiettivo di tradirli dall’interno. Dopo aver ottenuto i super poteri, tuttavia, Simon sceglie di non tradire la sua nuova squadra mandando su tutte le furie la terribile setta.

Tra i suoi poteri, il volo, una forza fuori dal normale, visione e sensi migliorati, oltre a velocità sovrumana, e manipolazione dell’energia. La prima apparizione sui fumetti Marvel Comics è datata 1964, i suoi “genitori creativi” sono stati Stan Lee e gli artisti Jack Kirby e Don Heck.