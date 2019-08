Durante il panel Marvel Studios/Disney+ del D23 Expo sono state annunciate nuove serie tv (qui), ma anche aggiornamenti da quelle già annunciate.

Kevin Feige (CEO Marvel Studios) è salito sul palco del D23, ed ha annunciato nuovi aggiornamenti dai casting di The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision.

Nel particolare è noto da stanotte che Wyatt Russell (Overlord) è entrato a far parte del cast di The Falcon and The Winter Soldier. Il ruolo dell'attore sarà quello di John Walker. Nei fumetti Walker venne scelto per prendere il posto di Captain America, ma la sua candidatura venne presto scartata per i suoi modi completamente diversi da quelli di Steve Rogers.

Per quanto riguarda WandaVision, invece, ad aggiungersi al cast in costruzione sono stati Kat Dennings, Randall Park e Kathryn Hahn. Non sono stati rivelati i ruoli a loro assegnati.

The Falcon and The Winter Soldier

La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Nel cast Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell.

La serie arriverà su Disney+ dall'autunno del 2020.

WandaVision

WandaVision è la seconda serie tv Marvel Studios a fare il suo esordio su Disney+. Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame, con Scarlet Witch impegnata a superare la perdita del suo amato (Visione).

Nel cast Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn.

L'esordio su Disney+ è atteso per la primavera del 2021.