Nell'ultima ora Loki è stato protagonisto del panel Marvel Studios/Disney+ per l'annuncio del nome della regista che si occuperà dell'intera serie tv.

Orfano del protagonista Tom Hiddleston (assente giustificato), il palco del D23 ha ospitato Kevin Feige (CEO Marvel Studios), ma anche Kate Herron, la cui collaborazione con Marvel Studios produrrà la regia di tutti gli episodi della serie tv Loki.

Hiddleston ha comunque lanciato un video-messaggio ai presenti, in cui ha ringraziato i tantissimi fan di Loki, promettendo nuovi futuri "viaggi" per il suo personaggio.

Altri annunci sono stati fatti riguardo The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision (cliccate qui), e su tre nuove serie tv ambientate nell'MCU (cliccate qui).

Loki

Loki sarà sviluppato da Michael Waldron. In cabina di produzione Kevin Feige e Michael Waldron. La regia dei sei episodi (ognuno della durata di 1 ora circa) sarà affidata a Kate Herron.

Nel cast Tom Hiddleston.

La distribuzione avverrà su Disney+ dalla primavera del 2021.