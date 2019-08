Il celebre show Lizzie McGuire tornerà presto sugli schermi di Disney+ per una nuova stagione revival, con esso anche la sua protagonista Hilary Duff.

La nuova stagione è stata annunciata ieri durante il panel Disney+ della convention D23 Expo. L'attrice tornerà nei suoi iconici panni di Lizzie McGuire, ma questa volta ovviamente lo farà da trentenne, e con una versione tredicenne che le complica la vita apparendo nella sua mente.

La creatrice dello show Terri Minsky tornerà nuovamente in qualità di sceneggiatrice e showrunner. Al momento non sono stati annunciati altri ritorni nel cast storico.

La serie tv è andata in onda su Disney Channel per ben quattro stagioni, lanciando così la carriera di una giovanissima Hilary Duff. La Disney ha anche prodotto un film che ha raccolto 55 milioni di dollari in tutto il mondo.