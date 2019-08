Nella notte italiana Marvel Studios ha annunciato lo sviluppo futuro di tre nuove serie tv dedicate ai personaggi di Moon Knight, Ms Marvel e She-Hulk (Qui).

Il celebre studio non ha regalato tanti dettagli sulle tre nuove serie tv, tranne che tutte faranno parte del futuro catalogo di Disney+, il servizio di streaming di Disney. Conosciamo quindi i personaggi che animeranno gli show in futuro.

Moon Knight

Da tempo ritenuto dagli addetti ai lavori uno dei personaggi meritevoli di una possibilità al cinema, Marc Spector (aka Moon Knight) è diventato negli ultimi tempi il sogno nel cassetto di tanti fan Marvel.

Il personaggio di Moon Knight è stato creato da Doug Moench (testi) e Don Perlin (disegni) nel 1975. La sua apparizione risale al fumetto Werewolf by Night (prima serie) n. 32, per l'occasione nella sotto-trama Lotta contro gli infernali.

Marc Spector nasce come pugile, prima di entrare in marina, e divenire successivamente un mercenario. Durante una spedizione in Egitto, Spector viene ferito e rimasto in fin di vita da un suo collega. Gli egiziani per salvarlo lo portano al cospetto della statua del dio egiziano Khonshu, quest'ultimo gli appare in sogno, donandogli alcuni poteri. L'oramai ex-mercenario torna così in città, ed inizia a sfruttare al meglio la sua "seconda possibilità" divenendo un vigilante in costume.

Moon Knight è bravo nel combattimento corpo a corpo, nelle arti marziali, uno stratega e un atleta a livello olimpionico. Il Dio Khonshu gli ha donato poteri da sfruttare in base alle varie fasi lunari. Tra le abilità note, il potere di rigenerarsi dalle ferite, e lo sviluppo di forza e agilità sovrumane con la Luna Piena.

Ms Marvel

Il personaggio di Ms Marvel è stato creato da da Gerry Conway e John Buscema nel corso del 1977. Lo pseudonimo di Ms Marvel è stato preso in origine da Carol Danvers (l'attuale Captain Marvel), è successivamente passato a Kamala Khan solo nel novembre del 2003, in quell'occasione furono Sana Amanat, G. Willow Wilson e Adrian Alphona a dare vita alla nuova versione del personaggio. Kamala Khan è una ragazza di sedici anni di origine pakistana del New Jersey che ammira molto Carol Danvers. Acquisisce accidentalmente il potere della superelasticità ed entra a far parte dei Vendicatori.

She-Hulk

Il personaggio di Jennifer Susan Walters (aka She-Hulk) è stato creato da Stan Lee e dal disegnatore John Buscema nel 1980. In origine Jennifer è un abile avvocato di professione, ed ha prestato servizio come consulente legale a vari supereroi in numerose occasioni. Ultima informazione, non meno importante, è che si tratta della cugina di Bruce Banner (aka Hulk). Così come il suo collega Deadpool, il personaggio di She-Hulk è consapevole di essere una creazione fumettistica, pertanto rompe spesso la quarta parete, rivolgendosi ai lettori in più occasioni.

Jennifer ottiene i suoi poteri attraverso una trasfusione di sangue ricevuta da suo cugino Bruce Banner. She-Hulk (questo il nome che scegliere per la sua nuova doppia vita) come differenza dal suo parente più famoso, riesce a controllare le sue trasformazioni.