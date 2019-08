USA Network ha diffuso stamane il nuovo trailer relativo alla seconda stagione di The Purge, serie tv nata come estenzione dell'omonimo franchise cinematografico.

Nel video vengono introdotti anche i nuovi personaggi attraverso una sorta di dietro le quinte. Secondo le prime informazioni, la seconda ondata di episodi verterà sulle ultime ore vissute da alcuni personaggi durante la celeberrima Notte del Giudizio. Lo show seguirà il percorso emotivo degli stessi durante i successivi 364 giorni, prima di tornare nuovamente nell'incubo della Notte del Giudizio, con nuovi rancori, nuove paure.

The Purge (Seconda Stagione)

La seconda stagione di The Purge vede tra i suoi produttori esecutivi principali il creatore del franchise cinematografico James DeMonaco, che produrrà insieme a Sébastien K. Lemercier e la sua Man in a Tree; ed ancora Krystal Houghton Ziv, James Roland, Tim Andrew e Jason Blum. Inoltre, Michael Bay, Brad Fuller e Andrew Form, provenienti sempre dal franchise cinematografico, saranno produttori esecutivi attraverso la loro Platinum Dunes, così come Thomas Kelly.

Nel cast spazio per Derek Luke, Max Martini, Paola Nuñez, Joel Allen, Rochelle Aytes, Daniks Yarosh e Chelle Ramos.

I nuovi episodi di The Purge arriveranno il prossimo autunno negli Stati Uniti, mentre il quinto film della saga uscirà il 10 luglio 2020.