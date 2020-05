Premier Conte: I Cinema italiani riaprono il 15 giugno

Con un annuncio a sorpresa avvenuto proprio in questi munuti, il premier Giuseppe Conte ha annunciato la riapertura dei Cinema Italiani a partire dal 15 giugno.

Attraverso una nuova diretta social, al momento ancora in atto, il premier Conte ha svelato la data relativa alla futura riapertura delle sale cinematografiche italiane, chiuse il 3 aprile scorso a causa dell'emergenza Coronavirus.

“Le misure della Fase 1 hanno prodotto i risultati attesi, quindi si può ripartire, con fiducia e senso di responsabilità”, ha affermato il primo ministro durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi in presenza dei giornalisti. Le regioni, secondo il premier, “dovranno assumersi le loro responsabilità. Affrontiamo un rischio calcolato, la curva dei contagi potrà tornare a salire, e saranno possibili nuove chiusure”. A questo proposito, Conte ha anche sottolineato che regioni e sindaci potranno intervenire per modificare le norme del DPCM e che “occorre cautela ovunque, in particolare in Lombardia che si trova in zona di rischio medio”.

Il premier ha aggiunto che nuove specifiche, nonchè i protocolli di sicurezza da attuare nelle sale, saranno rivelate nei prossimi giorni. La cosa importante è che la strada imboccata dalla nostra nazione è quella giusta.

