Deadpool 3: Rob Liefeld chiarisce sulla polemica contro i Marvel Studios

"A dispetto di tutto ciò che io possa conoscere dall’interno, quello che so è che a meno che un film non abbia una data, le intenzioni non sono serie. Quello che la gente non sa è che mi sono accertato del programma dei prossimi, diciamo, cinque anni [dei Marvel Studios], e Deadpool e non c’è. Perciò non vedo come faccia ad arrivare prima."