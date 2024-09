Constantine 2: la sceneggiatura è nelle mani di Lorenzo di Bonaventura

Lo sviluppo di Constantine 2 continua a fari spenti, e questo nonostante Warner Bros non si sia ancora espressa sulla possibilità di dare il via ufficiale alla realizzazione.

Nel mese di luglio Akira Goldsman ha rivelato di essere a lavoro sulla sceneggiatura (qui il nostro aggiornamento), un impegno tanto atteso dai fan che, a distanza di un mese circa, sembra abbia portato i primi risultati. Il produttore Lorenzo di Bonaventura, parlando con ComicBook, ha riferito di aver ottenuto la sceneggiatura di Constantine 2 da Goldsman.

“Sapete, è nella mia cartella della posta in arrivo proprio adesso. La cosa buffa, però, è che ho paura di leggerlo. Desidero tantissimo che sia buono. Probabilmente lo leggerò nei prossimi giorni. Quando salirò su un aereo.“

Chiaramente queste dichiarazioni non possono che offrire nuove speranze a quei fan che attendono oramai da 19 anni il ritorno del celebre anti-eroe DC sul grande schermo. Non resta che attendere la lettura della sceneggiatura da parte del produttore, e sperare che sia di suo gradimento.

Constantine 2, quello che sappiamo

Il film sarà diretto da Francis Lawrence, con Akiva Goldsman in cabina sceneggiativa. Goldsman produrrà con la sua Weed Road Pictures, così come J.J. Abrams e Hannah Minghella per Bad Robot. Lorenzo di Bonaventura figurerà come produttore esecutivo. Nel cast è confermato il ritorno di Keanu Reeves, ma anche quello di Peter Stormare.

L’originale Constantine è approdato nelle sale nel corso del 2005 portando nelle casse della Warner Bros un incasso di 230 milioni di dollari su di un costo di 100. Nel film Reeves dava volto ad un demonologo con dei poteri sovrannaturali in punto di morte, il cui unico scopo era quello di purificare la sua anima scacciando i demoni dalla Terra.

