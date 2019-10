Marvel Television e Hulu porteranno sul piccolo schermo Hellstrom, la serie tv tratta dai celebre fumetti Marvel Comics.

Annunciata qualche mese fa, la serie tv è stata ufficialmente confermata da Hulu nei giorni scorsi, ed oggi presentata ai fan con l'annuncio di tutte le informazioni di produzione, cast incluso.

Lo showrunner dello show sarà Paul Zbyszweski, mentre il capo di Marvel TV Jeph Loeb sarà coinvolto come produttore esecutivo. Nel cast spazio per Elizabeth Marvel, Tom Austen e Sydney Lemmon in ruoli centralissimi, mentre Robert Wisdom, June Carryl, Ariana Guerra e Alain Uy avranno ruoli secondari.

Nel particolare Tom Austen (The Royals) avrà il ruolo principale di Daimon Helstrom, un professore esperto in etica che è attivo anche come esorcista. Elizabeth Marvel (Homeland) sarà Victoria Helstrom, una donna tormentata dai demoni reali e immaginati, rinchiusa in un istituto psichiatrico per venti anni. Sydney Lemmon (Fear the Walking Dead) sarà inoltre Ana Helstrom che di giorno lavora in una casa d’aste e non sopporta gli sciocchi, mentre nasconde il suo vero scopo che è quello di dare la caccia a chi fa del male agli altri.

Tra le pagine dei fumetti si racconta la storia di Daimon Hellstrom, ovvero il figlio di Satana, che ha ottenuto alcuni numeri da assoluto protagonista dopo essere stato introdotto tra le avventure di Ghost Rider. Il personaggio è creato da Roy Thomas e Gary Friedrich e ha la capacità di spostarsi tra il nostro mondo e l’Inferno.