Chi di noi non ricorda i triboli, quei dolcissimi, quanto invadenti, esserini alieni apparsi per la prima volta nell'episodio classico intitolato Animaletti Pericolosi (The Trouble with Tribbles).

Ebbene queste "pallettine pelose", che tanto in passato hanno infastidito i terribili Klingon, le ritroveremo in The Trouble with Edwardin, uno dei 6 episodi dei nuovi Star Trek: Short Treks.

The Trouble With Edward sarà presentato in anteprima su CBS All Access giovedì 10 ottobre. Ancora non si hanno notizie riguardo la distribuzione degli Short Treks anche qui in Italia.