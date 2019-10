Antonio Albanese è pronto a rivestire i celebri panni di Cetto la Qualunqe, e lo farà presto nel film Cetto c'è, senzadubbiamente.

Distribuita da Vision Distribution il prossimo 21 novembre, la nuova commedia incentrata sulle folle gesta del criminale Cetto la Qualunque porterà il noto protagonista a scoprire le sue vere origini "nobili". Ebbene si, il buon Cetto scoprirà nel film di essere figlio di un principe, e quindi destinato a divenire un re.

La produzione della pellicola è stata affidata alla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli, con Fandango e Vision Distribution. In cabina di sceneggiatura spazio per stesso Albanese in collaborazione con Piero Guerrera. La regia è stata affidata a Giulio Manfredonia.

Ecco il divertente trailer.