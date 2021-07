Comic-Con@Home 2021: un nuovo trailer dal revival di Dexter

Showtime ha presenziato quest’oggi al Comic-Con@Home regalando ai fan un nuovo interessante trailer dal tanto atteso revival della serie tv Dexter.

Il panel dedicato al lancio del nuovo trailer di Dexter ha visto protagonisti Michael C. Hall (Dexter, produttore esecutivo), Clyde Phillips (showrunner, produttore esecutivo), Scott Reynolds (produttore esecutivo), Marcos Siega (produttore esecutivo, regista) e la new entry del cast Julia Jones (Angela). Lo trovate in fondo alla pagina. Il lancio del trailer è stato anche il pretesto per confermare la premiere del revival a partire dal prossimo autunno.

DEXTER

PRODUZIONE: La nuova stagione conterrà ben 10 episodi, e sarà sviluppata dallo storico showrunner della serie tv “Clyde Phillips“. Le riprese dovrebbero partire nei primi mesi di questo 2021. La serie tv originale è andata in onda per ben 8 stagioni, dal 2006 al 2013. CAST: Michael C. Hall, Clancy Brown, Julia Jones, David Magidoff, Alano Miller, Johnny Sequoyah, Jack Alcott, Jamie Chung, Oscar Wahlberg. DISTRIBUZIONE: Nell’autunno del 2021 su Showtime.

TRAMA NUOVI EPISODI: I dieci nuovi episodi sono ambientati dieci anni dopo che Dexter Morgan (Michael C. Hall) è scomparso durante l’Uragano Laura. Il protagonista vive ora sotto falso nome molto distante da Miami, essendo nell’area di New York.