Comic-Con@Home: il cruento trailer di Day of the Dead, la serie tv Syfy

Il Comic-Con@Home quest’oggi è stata l’occasione giusta per dare un nuovo sguardo a Day of the Dead, la serie tv con zombie destinata su SyFy dal prossimo ottobre.

Il panel ha visto presenziare i co-creatori e showrunner della serie Scott Thomas e Jed Elinoff, il regista Steven Kostanski e le star Keenan Tracey e Natalie Malaika, i quali hanno raccontato di aver raccolto ispirazione dal “papà” del sotto-genere zombie-movies, ossia George A. Romero. Ovviamente ambientazione, titolo e trend narrativo sembrano in effetti confermare le loro parole.

Day of the Dead racconterà le vicende di sei estranei che cercano di sopravvivere alle prime 24 ore di un’invasione di non morti. Vi ricorda qualcosa questa breve sinossi? Nel cast spazio per Keenan Tracey (Bates Motel), Daniel Doheny (Alex Strangelove), Natalie Malaika (Fractured), Kristy Dinsmore (Vikings) e Morgan Holmstrom.

La prima stagione conterà su 10 episodi.