Il colosso dello streaming Netflix ha presentato questa sera il primo trailer di Army of Thieves, film che farà da prequel ad Army of the Dead di Zack Snyder.

L’occasione è arrivata dal panel Netflix tenutosi durante il Comic-Con@Home 2021. Il trailer mostra Matthias Schweighöfer, qui anche in veste di regista, mentre è intento a svaligiare casseforti inespugnabili in tutta Europa. Curioso il fatto che solo in una piccola sequenza inoltre si fa riferimento ai Non Morti che hanno preso d’assalto Las Vegas. Trovate il trailer in fondo alla pagina.

ARMY OF THIEVES

PRODUZIONE: A scrivere il film Shay Hatten, co-scenegggiatore di Army of the Dead con Joby Harold. La regia è stata curata da Matthias Schweighöfer, solo produttore invece Zack Snyder. CAST: Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, e Jonathan Cohen. DISTRIBUZIONE: Dall’autunno 2021 su Netflix.

TRAMA: Il film racconterà la storia di Dieter, lo scassinatore tedesco visto in Army of the Dead, di come è nata la sua ossessione sulle combinazioni delle casseforti e perché quella di Las Vegas sia così importante per lui. In Army of Thieves una donna misteriosa lo recluta per aiutarla a rapinare casseforti inespugnabili in tutta Europa.