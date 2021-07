Box Office Usa: Old vince il weekend, Snake Eyes delude

Nell’ultimo weekend di cinema nel Nord America il calo degli incassi fa più notizia rispetto alla vittoria del Box Office Usa ad opera di Old, l’horror di M. Night Shyamalan.

Ebbene si, dopo alcune settimane positivo che hanno spinto il mercato nordamericano verso risultati importanti è tempo di fare i conti con i soliti cali dovuti al caldo estivo. Solo 68 milioni di dollari incassati nel weekend rappresentano difatti un calo non di poco conto. Nonostante tutto, va ricordato che il Box Office Usa, così come tutti i mercati internazionali, viaggiano ancora con la pesante zavorra dovuta alle conseguenze della grave pandemia da Covid-19, pertanto parlare di disfatta è assolutamente fuori luogo.

Cali di mercato a parte, è risultato Old il film campione del weekend: l’horror di M. Night Shyamalan ha raccolto 16.5 milioni di dollari su 3.355 schermi a disposizione. Il risultato è comunque da considerare positivo visto il valore del budget che non raggiunge neppure i 20 milioni di dollari.

Se vogliamo parlare di delusione, allora in quel caso va citato il secondo posto di Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini, il film che avrebbe dovuto far rinascere la nota saga, infatti, non è andato più in là di un incasso al secondo di 13.35 milioni di dollari. Snake Eyes è stato inoltre distrutto dalla critica internazionale, e detiene a questo punto il triste titolo di flop dell’estate 2021, e questo visto il budget colossale da 150 milioni di dollari.

In terza posizione Black Widow ha raccolto altri 11.6 milioni di dollari, ed ora viaggia a quota 154.8 milioni. Nel resto del mondo il film Marvel ha incassato altri 14.5 milioni, ed ora vanta un incasso di 314 milioni di dollari in tutto il mondo. Space Jam: New Legends è affondato in quarta posizione dopo aver vinto lo scorso Box Office Usa, il fantasy movie ha infatti perso il 69% degli incassi portandone a casa nel weekend solo 9.56 milioni di dollari, per un totale di 51.36 milioni. La quinta piazza è andata infine a Fast and Furious 9 con un incasso di 4.7 milioni di dollari, ed un totale di 163.39 milioni.