Maltempo da paura su Pandora nel nuovo concept di Avatar 2

Il produttore Jon Landau ha diffuso in queste ore un nuovo interessante concept art da Avatar 2, il primo dei tanti nuovi capitoli della saga sci-fi messi in programma da James Cameron.

Il concept in questione, firmato per l’occasione dall’artista Dylan Cole, mostra cosa succede quando su Pandara c’è maltempo, e nel postarlo il produttore aggiunge: “Quando la settimana scorsa vi ho parlato del tempo a Wellington, molti si sono chiesti: ma c’è il brutto tempo su Pandora? Come dimostra questo concept di Dylan Cole sì, c’è.”.

Ricordiamo che attualmente Avatar 2 è entrato nella lunghissima in fase di post-produzione, con James Cameron impegnato anche sul fronte delle riprese di Avatar 3, i due film approderanno al cinema rispettivamente nel 2022 e nel 2024.

AVATAR 2

PRODUZIONE: Avatar 2 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 16 dicembre 2022.

AVATAR 3

PRODUZIONE: Avatar 3 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 20 dicembre 2024.