A meno di un mese dall’esordio in sala di Cena con Delitto – Knives Out, il portale Imp Awards ha rilasciato due nuovi banner promozionali.

Nei due nuovi banner, entrambi figli dello stesso disegno promozionale, i protagonisti della pellicola diretta da Rian Johnson sono disegnati come tutti colpevoli.

Ricordiamo che il film sarà presentato in anteprima durante la prossima edizione del Torino Film Festival.

Cena con Delitto – Knives Out

Nel cast diretto da Rian Johnson spazio per Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Ana de Armas, Don Johnson, Katherine Langford e Christopher Plummer.

La Trama: Il regista Rian Johnson rende il proprio omaggio alla regina del giallo Agatha Christie con CENA CON DELITTO – KNIVES OUT, intrigante e attuale mistery, dove tutti, nessuno escluso, possono essere il possibile assassino. Harlan Thrombey (Christopher Plummer), un agiato romanziere, viene trovato morto, in circostanze misteriose, nella sua proprietà la mattina dopo la festa per il suo 85esimo compleanno.Il celebre detective Benoit Blanc (Daniel Craig), uomo di straordinario intuito e carisma, è incaricato del caso, e sospetta si tratti di un omicidio.

Knives Out approderà nelle sale Usa il 27 novembre 2019. In Italia dal 5 dicembre.