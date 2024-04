Civil War: la critica osanna il film nel nuovo spot

L’esordio in sala di Civil War, il nuovo film di Alex Garland, è sempre più vicino, a ricordarlo quest’oggi il lancio di un nuovo adrenalinico spot.

Il nuovo spot, oltre a mostrare alcune sequenze inedite, sottolinea il clamore della stampa italiana riguardo uno dei film più attesi di questa prima parte di 2024. Anche Universal Movies ha visto Civil War in anteprima, a tal proposito trovate la recensione al link qui di seguito:

Il film è stato scritto e diretto da Alex Garland (Ex Machina, Annientamento). Andrew Macdonald, Allon Reich e Gregory Goodman sono i produttori, mentre Timo Argillander e Elisa Alvares sono produttori esecutivi. Nel cast Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Jesse Plemmons e Cailee Spaeny.

TRAMA: In un’America sull’orlo del collasso, attraverso terre desolate e città distrutte dall’esplosione di una guerra civile, un gruppo di reporter intraprende un viaggio in condizioni estreme, mettendo a rischio le proprie vite per raccontare la verità.

Civil War sarà distribuito dal 18 aprile 2024 da 01 Distribution.

FEROCE, ADRENALINICO, PROVOCATORIO. Questo è #CivilWar💥

Mentre gli Stati Uniti sono divisi come mai prima d'ora, un gruppo di reporter si prepara a un viaggio con destinazione Washington DC tra città in rovina e ribelli in ogni angolo del Paese. Dal 18/04 SOLO AL CINEMA. pic.twitter.com/9t6cggBsDq — 01Distribution (@01Distribution) April 9, 2024

Correlati