Bridget Jones 4: il film ha ottenuto il via libera!

L’attrice Renée Zellweger tornerà mai a vestire i panni della protagonista in un nuovo capitolo della saga iconica Bridget Jones? Beh, a quanto pare si!

Da tempo nei sogni e nelle speranze degli appassionati, Bridget Jones 4 sta per passare da sogno a realtà. Poche ore fa, infatti, Deadline ha riferito che Bridget Jones: Mad About the Boy, questo il titolo del quarto capitolo, è entrato ufficialmente in fase di sviluppo. Il film, a quanto pare, si baserà sul terzo romanzo della catena letteraria firmata da Helen Fielding.

Bridget Jones: Mad About the Boy vedrà diretto da Michael Morris (Better Call Saul, To Leslie, For All Mankind), e prodotto da Universal Pictures e Working Title. Tim Bevan, Eric Fellner e Jo Wallett producono per Working Title Films, i produttori esecutivi sono Amelia Granger e Sarah-Jane Wright di Working Title con la Fielding. Il lancio del film a livello internazionale attraverso il marchio Universal Pictures, mentre negli USA arriverà anche in streaming su Peacock dal 14 febbraio 2025.

Del cast storico, con la Zellweger torneranno anche Hugh Grant nei panni di Daniel Cleaver ed Emma Thompson in quelli della Dottoressa Rawlings. Per quanto riguarda, invece, le new entries troveranno spazio nel cast Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall. Nessun dettaglio sui ruoli assegnati ai due attori è stato al momento riferito.

Nel romanzo originale “Mad About the Boy“, Bridget, giunta oramai all’età di cinquant’anni, affronta le sfide della vita moderna destreggiandosi tra le responsabilità della maternità. Ovviamente Renée Zellweger sarà di ritorno nel ruolo da protagonista.

