Cinema e Covid: vietato bere e mangiare nelle sale fino al 31 gennaio

Con un’impennata dei contagi verificatasi negli ultimi giorni, le misure per contrastare la diffusione del Covid-19 saranno inasprite per quanto riguarda i cinema visto che, almeno fino al 31 gennaio, sarà vietato consumare cibi e bevande nelle sale.

Sebbene la voce trapelata qualche giorno fa secondo la quale sarebbe stato obbligatorio esibire un tampone negativo prima dell’entrata nei cinema è stata prontamente smentita, le misure atte a contrastare la diffusione del Coronavirus subiranno un necessario inasprimento pur senza porre alcuna limitazione d’accesso o un abbassamento delcinemla capienza nelle sale.

Le misure adottate prevederanno:

obbligo di Super Green Pass per poter accedere alle sale

per poter accedere alle sale obbligo di utilizzo di mascherina Ffp2 per tutta la permanenza al chiuso

per tutta la permanenza al chiuso vietato consumare cibi e bevande in sala

Non è sicuramente una bella notizia per gli esercenti e per il cinema in generale, ma occorre fare uno sforzo per poter ristabilire la normalità che tanto auspichiamo da quasi due anni.

Le notizie sono in continuo aggiornamento e sarà nostra premura tenervi informati a riguardo.