Cinema chiusi e film rinviati a causa del Coronavirus

Torniamo in questo articolo a parlare di Coronavirus, ma soprattutto delle conseguenze subite al momento dal mercato cinematografico italiano.

In queste ore è stato emanato un provvedimento politico atto a debellare il contagio del Coronavirus, per cui molte sale del Nord Italia sono state chiuse in via precauzionale. Al momento i cinema del Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e dell'Emilia Romagna sono stati chiusi fino al 1° marzo, mentre le sale presenti in Piemonte fino al 29 febbraio.

Tale decisione ha portato molte case di distribuzione a scegliere di rinviare le release cinematografiche dei loro prodotti. Tra le "prime vittime" di tale decisione si annoverano le release di Volevo nascondermi, Dopo il Matrimonio, Lupin III e Cambio Tutto, tutti film attesi per il prossimo 27 febbraio. Ma non finisce qui, visto che è stato da poco annullata la premiere romana - prevista per domani - di Onward - Oltre la Magia, film d'animazione Disney/Pixar.

Doppio sospetto, The Grudge, La partita, e La Gomera, invece, sono "al momento" ancora in programmazione per il 27 febbraio, ma non si escludono decisioni diverse nei prossimi giorni.

Ovviamente l'evoluzione di questa triste situazione sarà ragguagliata nelle prossime ore, magari con nuovi aggiornamenti. Vi consigliamo pertanto di attendere ulteriori articoli in merito.