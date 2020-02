Tom Hardy nelle nuove foto dal set di Venom 2

Le riprese di Venom 2 continuano senza sosta, e le foto apparse dal set non fanno che confermare questa tesi.

Le due nuove foto sono state postate dal fotografo Greg Williams, noto per le sue immagini scattate a distanza ravvicinata con le star hollywoodiane, e mostrano nel dettaglio Tom Hardy in bella posa.

In una delle due foto, in particolare, è possibile apprezzare Tom Hardy dare ancora volto a Eddie Brock in una sequenza in cui era prevista pioggia.

Venom 2

Venom 2 sarà scritto da Kelly Marcel, per la regia di Andy Serkis. Il direttore della fotografia è Robert Richardson.

CAST: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris.

TRAMA: Non Definita

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 2 ottobre 2020.

Le Foto