Warner Bros ha finalmente rivelato la data di uscita cinematografica di The Flash, l'atteso cinecomic parte del DC Extended Universe.

Tenuto in standby per anni, il film incentrato sul noto velocista DC approderà nelle sale americane a partire dal 21 luglio 2022, ovvero tra due anni e mezzo da oggi.

Come noto oramai da agosto scorso, la Warner ha affidato la regia del film a Andy Muschietti, regista osannato di recente per i due capitoli dell'horror tratto dal romanzo di Stephen King dal titolo IT.

Dopo un tira e molla durato anni, con registi ingaggiati e poi persi per strada, il cinecomic The Flash diventa finalmente una priorità per lo studios, e questo nonostante l'andamento non sempre positivo espresso dal DCEU. Ricordiamo che il personaggio Flash è stato introdotto nel franchise con Batman v Superman: Dawn of Justice, per poi avere un ruolo centrale in Justice League.

The Flash

Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson.

CAST: Ezra Miller.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: In Usa dal 21 luglio 2022