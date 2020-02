Ciak, si moda: a Roma gli abiti che hanno fatto la storia del cinema

Il cinema e la moda sono legate da un filo sottilissimo, impossibile non pensare al vestito bianco di Marilyn Monroe in "Quando l'amore va in vacanza" o il tubino nero realizzato da Givenchy per Audrey Hepburn in “Colazione da Tiffany”.

Il rapporto di reciproca influenza fra moda e cinema è il vero protagonista della retrospettiva “Ciak, Si Moda” a Roma, il 29 febbraio a Palazzo Velli Expo dalle ore 18 alle 22.

Gli studenti del corso di specializzazione IED Roma in “Event Management”, in collaborazione con i vintage shop romani King Size e Passepartout, esplorano il mondo della moda in alcuni film iconici della storia del cinema attraverso un percorso narrativo a tutto tondo degli abiti che sono rimasti impressi nell’immaginario culturale collettivi trasformandosi in street style o viceversa che sono stati creati a partire da mode dell’epoca già consolidate.

Stanze caratterizzate da pareti tematiche, arricchite da fotografie, proiezioni e pannelli divulgativi sulla storia della moda fanno da cornice ai veri protagonisti: gli abiti. Due stanze saranno dedicate ad installazioni creative di capispalla e cappelli.

La moda é fatta anche di persone: stilisti e costumisti, figure specializzate di un settore particolare come la sartoria cinematografica.

"Ciak, si moda" li farà conoscere intervistandoli e creando un archivio inedito di documentari che saranno proiettati (in esclusiva) nel corso dell'evento. Vi presentiamo alcuni nomi: Stefano Dominella, Presidente della Maison Gattinoni Couture, la costumista Nicoletta Ercole, il costumista Massimo Cantini Parrini, le storiche della moda Sofia Gnoli e Bonizza Giordani Aragno.

L'evento sarà arricchito dalle performance ispirate ai celebri film “Dirty Dancing”, “Chicago” e “Pulp Fiction” degli artisti Giorgia Iannaccone, Loris Mercurio, Claudia Belliscioni, Chiara Santarelli e Ruben Cozzolino. L’intrattenimento durante l’intero evento sarà assicurato dall’attrice Costantina Busignani.





