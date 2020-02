Un interessante backstage dall'horror L'uomo invisibile

Universal Pictures ha diffuso - via Nerdist - una nuova interessante clip da L'uomo invisibile, l'horror di Leigh Whannell.

La clip in questione mostra alcune sequenze inedite dal backstage del film che avrebbe dovuto continuare la sfortunata Dark Universe avviata con La Mummia, poi completamente riavviata dalla Universal Pictures.

Ricordiamo che L'uomo invisibile l'uscita italiana era prevista per il 5 marzo, ma a causa dell'Emergenza Coronavirus la release è stata rimandata a data da destinare.

L'uomo invisibile

The Invisible Man è stato sceneggiato e diretto da Leigh Whannell. In cabina di produzione Jason Blum con la sua Blumhouse Productions e Universal Pictures.

CAST: Elizabeth Moss, Storm Reid, Aldis Hodge, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer.

TRAMA: La storia sarà incentrata su Cecilia (Moss), una donna che apprende del suicidio del suo ex fidanzato, un uomo violento che la tormentava. Inizia a ricostruire la sua vita, ma il suo senso della realtà viene messo in discussione quando inizia a sospettare che l’uomo non sia realmente morto.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 28 febbraio 2020. In Italia dal 5 marzo 2020.