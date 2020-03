Chris Evans nel primo trailer della serie Defending Jacob

Apple Tv+ ha diffuso in rete il primo trailer di Defending Jacob, mini-serie con protagonista l'oramai ex Captain America, Chris Evans.

In procinto di approdare sul nuovo servizio di streaming di Apple (esordirà il 24 aprile), la serie limitata conterà su otto episodi, basandosi sul bestseller scritto da William Landay, pubblicato nel 2012.

La storia ruota intorno ad un procuratore distrettuale (Chris Evans) che si ritrova a dover difendere il figlio quattordicenne Jacob (Jaeden Martell) da un’accusa di omicidio. L’avvocato inizierà a mettere in discussione ogni cosa che pensa di sapere riguardante il figlio, trovandosi dinanzi decisioni importanti che riguardano la sua vita professionale e personale.

Con Chris Evans, il cast conterà anche i volti di Michelle Dockery (Downton Abbey), Jaeden Martell (Knives Out), Cherry Jones (Transparent), Pablo Schreiber (American Gods), Betty Gabriel (Get Out – Scappa) e Sakina Jaffrey (House of Cards).

Lo showrunner di Defending Jacob è Mark Bomback, mentre in cabina di regia figura il nome di Morten Tyldum (The Imitation Game). Chris Evans è impegnato anche come produttore, insiema a Rosalie Swedlin e Adam Shulman.

Il Trailer