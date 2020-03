Lost Girls, recensione del film distribuito su Netflix

Vi proponiamo la recensione di Lost Girls, film del 2020 distribuito attraverso la piattaforma Netflix.

Tra la narrazione di fatti realmente accaduti e la messa in scena cinematografica si colloca “Lost girls”, il nuovo lungometraggio fruibile su Netflix, diretto da Liz Garbus. La sua provenienza documentaristica si sente molto. La regista si ispira infatti ad una storia vera nell’ideazione di questo film, portando sullo schermo la tragedia di una serie di omicidi compiuti, nel 2010, nei confronti di alcune prostitute.

Il maggiore difetto di Lost Girls è da rintracciare proprio in questo: spesso la narrazione tende a cadere in momenti morti con un conseguente calo dell’attenzione da parte del pubblico. Ciò è da imputare al fatto che ci si è attenuti con troppo rigore alla realtà dei fatti. Fortunatamente i colpi di scena risultano adeguatamente sfruttati. D’altra parte il risultato è un film estremamente realistico, testimonianza di un caso controverso. Per questo motivo si può sicuramente leggere come denuncia sociale e critica alle istituzioni del contesto statunitense.

A spiccare è anche il tema della famiglia. In particolare la storia si concentra sui rapporti tra madre e sorelle delle vittime, che finiscono per fraternizzare nella condivisione del proprio dolore. Di contro, tutti i personaggi maschili sembrano essere messi in cattiva luce, spesso anche forzatamente. Risulta evidente la posizione estremamente femminista di Liz Garbus, che lascia parlare i suoi personaggi per sè.

Sicuramente l’interpretazione di Amy Ryan, nei panni di una madre disperata, dona una certa intensità al tutto. L’attrice riesce infatti a trasmettere tutta l’angoscia e l’afflizione che una donna che ha perso una figlia può provare. Ma anche l’amarezza dello scontro con un’istituzione che si rifiuta di considerarne lo sconforto.

Il filone del true crime sembra godere di particolare fortuna negli ultimi tempi. In questo senso deve essere consumata la visione di questo film. Ricordando cioè in ogni istante che si tratta di fatti realmente accaduti e riportati con grande rigore.

⭐⭐⭐