In questo periodo di quarantena forzata dovuta all'emergenza Coronavirus, il colosso dello straming Netflix ha presentato la lista delle novità in arrivo dal mese di aprile 2020.

Così come accaduto per il mese di marzo oramai giunto al termine, il catalogo di Netflix non presenterà (a parte La Casa di Carta 4 e qualche altro titolo) grandi novità. Tra i film originali in arrivo, si segnala Tyler Rake, action movie con Chris Hemsworth, ma anche Sergio, dramma politico con protagonista la splendida Ana de Armas, e l'ex "Escobar di Narcos", Wagner Moura.

Tra le serie in arrivo ad aprile, a parte la quarta attesa stagione di La Casa di Carta, si segnala la seconda stagione di After Life, show sorpresa con protagonista il comico Ricky Gervais, e Sumertime, la serie tutta italiana che prende spunto da Tre metri sopra il cielo.

Ma diamo un'occhiata alla lista delle uscite.

Catalogo Netflix Aprile 2020

Serie TV Originali

La Casa di Carta (Stagione 4) – 3 aprile

Brew Brothers (Stagione 1) – 10 aprile

Outer Banks (Stagione 1) – 15 aprile

The Midnight Gospel – 20 aprile

After Life (Stagione 2) – 24 aprile

Summertime (Stagione 1) – 29 aprile

The Victim’s Game (Stagione 1) – 30 aprile

Serie TV

Community (Tutta la serie) – 1 aprile

Film Originali

Coffee & Kareem – 3 aprile

Sergio – 17 aprile

La famiglia Willoughby – 22 aprile

Tyler Rake – 24 aprile

Film

Alla Ricerca della Valle Incantata – 10 aprile

La mummia – 10 aprile

Lo Squalo – 10 aprile

The Breakfast Club – 10 aprile

Un compleanno da ricordare – 10 aprile

Un poliziotto a 4 zampe – 10 aprile

Mission Impossible – Fallout – 12 aprile

Manchester by the Sea – 14 aprile

Batman v Superman: Dawn of Justice – 15 aprile

Febbre da cavallo – 16 aprile

Anime e film animati

Speciale Studio Ghibli – 1 aprile: Il Castello Errante di Howl I Sospiri del mio Cuore La Collina dei Papaveri Pom Poko Ponyo sulla Scogliera Quando c’era Marnie Si Alza il Vento

– 1 aprile: Inazuma Eleven (Stagione 1) – 1 aprile

Lamù – Beatiful Dreamer – 1 aprile

Pokémon: Serie Sole e Luna (Stagione 3) – 1 aprile

Sol Levante (Stagione 1) – 2 aprile

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll – 2 aprile

Hi Score Girl (Stagione 2) – 9 aprile

Ghost in the Shell SAC_2045 (Stagione 1) – 23 aprile