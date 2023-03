Chris Evans e Ana de Armas insieme nel trailer di Ghosted

Apple TV+ ha diffuso nelle ultime ore il trailer di Ghosted, l’action movie con protagonista la coppia da sogno formata da Chris Evans e Ana de Armas.

In pieno stile Innocenti Bugie, ma a ruoli invertiti e quindi con l’uomo da salvare, il nuovo film scritto da Rhett Reese e Paul Wernick (gli sceneggiatori di film quali Deadpool e Zombieland) porta in scena la storia di ragazzo in cerca della donna perfetta che però, suo malgrado, si imbatte in un’agente della CIA sotto copertura.

In cabina di regia spazio per Dexter Fletcher, con un cast di supporto formato da Amy Sedaris, Adrien Brody, Tim Blake Nelson, Tate Donovan, Marwan Kenzari, Lizze Broadway, Mustafa Shakir, Mike Moh e Victoria Kelleher. Il lancio di Ghosted su Apple TV+ è stato fissato per il 21 aprile 2023.

LA SINOSSI: Il dolce e onesto Cole (Chris Evans) perde la testa per l’enigmatica Sadie (Ana de Armas), ma poi fa la scioccante scoperta che è un agente segreto. Prima che si mettano d’accordo per un secondo appuntamento, Cole e Sadie vengono trascinati in un’avventura internazionale per salvare il mondo.

IL TRAILER