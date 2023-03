Lesley-Ann Brandt da Lucifer alla serie Rick & Michonne

Il cast di The Walking Dead: Rick & Michonne ha da poco dato il benvenuto a Lesley-Ann Brandt, attrice nota per Lucifer.

Con le riprese avviate solo da qualche settimana, il cast dello spin-off di The Walking Dead continua ad accogliere volti nuovi, l’ultimo dei quali appartenente a Lesley-Ann Brandt. Ammirata dai fan DC Comics per il ruolo del demone Mazikeen nella serie di successo Lucifer, la splendida attrice in Rick & Michonne interpreterà un personaggio di nome Pearl Thorne che, secondo SuperHeroHype, avrà un impatto importante sulla storia dello show.

RICK & MICHONNE

La serie, inizialmente pensata come un film interamente incentrato su Rick Grimes (Andrew Lincoln), vedrà la luce nel corso del 2024, e sarà divisa in sei episodi. La storia della nuova serie (co-scritta da Danai Gurira con Scott M. Gimple) sarà ambientata in una location nuova e mostrerà le reunion di Rick e Michonne mentre affrontano situazioni inedite e cercano di capire che tipo di legame li unisce.

Nel cast ci sarà spazio per Andrew Lincoln, Danai Gurira, Lesley-Ann Brandt. Nessun dettaglio è stato ancora rivelato riguardo la presenza di altri personaggi noti del The Walking Dead Universe.