Il cast di Mixed by Erry ospite all’UCI Casoria l’8 marzo

In occasione del lancio nelle sale avvenuto questa settimana, Sydney Sibilia ed il cast del suo Mixed by Erry sarà ospite all’UCI Casoria.

L’appuntamento con Sibilia, e con gli attori Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena ed Emanuele Palumbo è fissato per domani 8 marzo durante la proiezione delle 20:00. Per tutte le informazioni di rito, vi lasciamo il comunicato stampa diffuso da UCI Cinemas.

L’8 marzo alle ore 20:00

A UCI Casoria arriva il cast di Mixed by Erry

Il regista Sydney Sibilia e gli attori Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena ed Emanuele Palumbo saluteranno il pubblico presente in sala per la proiezione

Milano, 6 marzo 2023 – L’8 marzo alle ore 20:00 presso UCI Casoria il regista Sydney Sibilia e gli attori Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena ed Emanuele Palumbo accoglieranno in sala gli spettatori presenti alla proiezione di Mixed by Erry, la nuova commedia distribuita da 01 Distribution.

Dopo il grande successo della saga Smetto Quando Voglio, il regista vincitore ai Nastro d’argento e ai Globi d’Oro porta sul grande schermo i sogni di tre giovani alle prese con l’illegalità, ma anche con una grande passione. Una storia che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale. Nel magico capoluogo campano degli anni ’80, dove Maradona è una divinità, Enrico “Erry” Frattasio trasforma i mixtape che fa per i suoi amici in un impero, grazie all’aiuto dei suoi fratelli Peppe e Angelo. Una clamorosa impresa che cambierà le loro esistenze, reinventerà il concetto di pirateria in Italia e porterà la musica nelle vite di tutti.

