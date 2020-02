Ecco chi interpreterà i figli dei protagonisti di Superman & Lois

I giovanissimi attori Jordan Elsass e Alexander Garfin sono stati scelti per interpretare i figli di Clark Kent e Lois Lane nella imminente serie tv Superman & Lois.

Annunciata da The Cw alla fine dello scorso anno, la serie tv Superman & Lois inizia a trovare una propria dimensione, almeno dal punto di vista del casting attualmente in atto. Secondo Deadline, infatti, i due giovani attori avranno il ruolo dei gemelli Clark, ossia Jonathan e Jordan.

Questa è la descrizione che la fonte fa dei due personaggi:

Il primo dei due ragazzi, parte affidata ad Elsass, viene descritto come modesto e dal cuore buono, con un atteggiamento dolce che in qualche modo non sembra superato. Jordan, interpretato da Garfin, è invece molto intelligente e ha una personalità complicata oltre a un’ansia sociale che limita le sue interazioni con le persone. Il ragazzo preferisce quindi trascorrere molto tempo da solo, giocando con i videogame.

Superman & Lois (Prima Stagione)

Lo show sarà prodotto da Greg Berlanti, Sarash Schechter e Geoff Johns. Nasce come spin-off della serie tv Supergirl.

CAST: Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass, Alexander Garfin.

TRAMA: La serie racconterà la storia di Superman e della giornalista Lois Lane mentre affrontano lo stress, la pressione e i problemi causati dall’essere genitori nella società contemporanea.

Lo show andrà in onda su The Cw.