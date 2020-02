Abigail Shapiro entra nel cast della seconda stagione di Doom Patrol

DC Universe ha annunciato l'ingaggio di Abigail Shapiro per il cast della seconda stagione di Doom Patrol.

La giovanissima Abigail Shapiro è entrata a far parte del cast di Doom Patrol 2, e secondo TvLine il suo ruolo sarà quello di Dorothy Spinner, la figlia undicenne di Niles Caulder (aka The Chief). Questa è la descrizione del personaggio dato dai produttori:

Niles la ama davvero molto e ha compiuto grandi sacrifici per proteggere lei, e il mondo, dalle abilità speciali che possiede. Ora che non è più nascosta, Niles dovrà impegnarsi ancora di più per proteggerla.

Doom Patrol (Seconda Stagione)

Doom Patrol è stato sviluppato da Jeremy Carver. In cabina di produzione Greg Berlanti e Geoff Johns.

CAST: Diane Guerrero (Crazy Jane), April Bowlby (Elasti Woman), Jake Michaels (Robotman), Dwain Murphy, Bruno Bichir (Dr. Niles Caulder), Joivan Wade (Cyborg), Brendan Fraser (Robotman), Alan Tudyk (Mr. Nobody), Timothy Dalton (The Chief), Matt Bomer (Negative Man), Abigail Shapiro.

TRAMA: I fumetti Doom Patrol sono stati creati da Bob Haney e Arnold Drake nel 1963. Il gruppo chiamato Doom Patrol è costituito da persone emarginate dal mondo dopo aver subito degli incidenti che hanno donato loro incredibili poteri, ma anche malformazioni spaventose. Tra i membri noti del Doom Patrol spiccano i nomi di Robotman, Negative Man, Elasti-Girl e Crazy Jane. Nello show Cyborg avrà il compito di affidare alla Doom Patrol un compito che cambierà per sempre la loro vita.

La seconda stagione arriverà nel 2020 su DC Universe e HBO Max.