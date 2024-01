César 2024: tutti i nominati

Annunciate le nomination dei Premi César, gli “Oscar francesi”, la cui cerimonia presieduta dall’attrice Valérie Lemercier si terrà il 23 febbraio a L’Olympia di Parigi e sarà trasmessa in diretta da Canal+.

A dominare le candidature ci sono The Animal Kingdom di Thomas Cailley e Anatomia di una caduta di Justine Triet rispettivamente con 12 e 11 nomine. La Passion de Dodin Bouffant, il film designato per rappresentare la Francia agli Oscar (e che non è rientrato nella cinquina dei candidati) si arresta a 3 candidature tecniche.

L’Italia c’è! Marco Bellocchio é rientrato tra i candidati per il miglior film straniero e, incrociamo le dita, affinché possa ricevere questo ulteriore riconoscimento per Rapito che si fronteggia con Oppenheimer di Christopher Nolan che, nel corso della cerimonia riceverà già il César d’Honneur.

César: tutti i nominati per l’edizione 2024

MIGLIOR FILM

Anatomia di una caduta

The Animal Kingdom

Chien de la casse

Je verrai tourjours vos visages

Le Procès Goldman

MIGLIOR REGIA

Justine Triet (Anatomia di una caduta)

Catherine Breillat (L’Été dernier)

Jeanne Herry (Je verrai touhours vos visages)

Cédric Kahn (Le Procès Goldman)

Thomas Cailley (The Animal Kingdom)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Romain Duris (The Animal Kingdom)

Benjamin Lavernhe (L’Abbé Pierre)

Melvin Poupaud (L’Amor et les Forêts)

Raphaël Quenard (Yannick)

Arieh Worthalter (Le Procès Goldman)

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Marion Cotillard (Little Girl Blue)

Léa Drucker (L’Été dernier)

Virginie Efira (L’Amour et les Forêts)

Hafsia Herzi (La Ravissement)

Sandra Hüller (Anatomia di una caduta)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Swann Arlaud (Anatomia di una caduta)

Anthony Bajon (Chien de la casse)

Arthur Harari (Le Procès Goldman)

Pio Marmaï (Yannick)

Antoine Reinartz (Anatomia di una caduta)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Leïla Bekhti (Je verrai toujours vos visages)

Galatéa Bellugi (Chien de la casse)

Élodie Bouchez (Je verrai toujours vos visages)

Adèle Exarchopoulos (Je verrai toujours vos visages)

Miou-Miou (Je verrai toujours vos visages)

MIGLIOR RIVELAZIONE MASCHILE

Julien Frison (Le Théorème de Marguerite)

Paul Kircher (The Animal Kingdom)

Samuel Kircher (L’Été dernier)

Milo Machado-Graner (Anatomia di una caduta)

Raphaël Quenard (Chien de la casse)

MIGLIOR RIVELAZIONE FEMMINILE

Céleste Brunnquell (La Fille de son père)

Kim Higelin (Le Consentement)

Suzanne Jouannet (La Voie royale)

Rebecca Marder (De grandes espérances)

Ella Rumpf (Le Théorème de Marguerite)

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Justine Triet e Arthur Harari (Anatomia di una caduta)

Jean-Baptiste Durand (Chien de la casse)

Jeanne Herry (Je verrai toujours vos visages)

Nathalie Hertzberg e Cédric Kahn (Le Procès Goldman)

Thomas Cailley e Pauline Munier (The Animal Kingdom)

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Valérie Donzelli e Audrey Diwan (L’Amour et les Forêts)

Vanessa Filho (Le Consentement)

Catherine Breillat (L’Été dernier)

MIGLIOR COLONNA SONORA

Gabriel Yared (L’Amour et les Forêts)

Delphine Malausséna (Chien de la casse)

Vitalic (Disco Boy)

Andrea Laszlo De Simone (The Animal Kingdom)

Guillaume Roussel (I tre moschettieri: D’Artagnan e I tre moschettieri: Milady)

MIGLIOR SUONO

Julien Sicart, Fanny Martin, Jeanne Deplancq e Olivier Goinard (Anatomia di una caduta)

Rémi Daru, Guadalupe Cassius, Loïc Prian e Marc Doisine (Je verrai toujours vos visages)

Erwan Kerzanet, Sylvain Malbrant e Olivier Guillaume (Le Procès Goldman)

Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Matthieu Fichet e Niels Barletta (The Animal Kingdom)

David Rit, Gwennolé Le Borgne, Olivier Touche, Cyril Holtz e Niels Barletta (I tre moschettieri: D’Artagnan e I tre moschettieri: Milady)

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Simon Beaufils (Anatomia di una caduta)

Jonathan Ricquebourg (La Passion de Dodin Bouffant)

Patrick Ghiringhelli (Le Procès Goldman)

David Cailley (The Animal Kingdom)

Nicolas Bolduc (I tre moschettieri: D’Artagnan e I tre moschettieri: Milady)

MIGLIOR MONTAGGIO

Laurent Sénéchal (Anatomia di una caduta)

Francis Vesin (Je verrai toujours vos visages)

Valérie Loiseleux (Little Girl Blue)

Yann Dedet (Le Procès Goldman)

Lilian Corbeille (The Animal Kingdom)

MIGLIORI COSTUMI

Jürgen Doering (Jeanne du Barry)

Pascaline Chavanne (Mon crime)

Tran Nu Yên Khê (La Passion de Dodin Bouffant)

Ariane Daurat (The Animal Kingdom)

Thierry Delettre (I tre moschettieri: D’Artagnan e I tre moschettieri: Milady)

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Emmanuelle Duplay (Anatomia di una caduta)

Angelo Zamparutti (Jeanne du Barry)

Toma Baquéni (La Passion de Dodin Bouffant)

Julia Lemaire (The Animal Kingdom)

Stéphane Taillasson (I tre moschettieri: D’Artagnan e I tre moschettieri: Milady)

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Thomas Duval (Acide)

Lise Fischer et Cédric Fayolle (La Montagne)

Cyrille Bonjean, Bruno Sommier et Jean-Louis Autret (The Animal Kingdom)

Olivier Cauwet (I tre moschettieri: D’Artagnan e I tre moschettieri: Milady)

Léo Ewald (Vermines)

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

L’Attente

Boléro

Rapide

Les Silencieux

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D’ANIMAZIONE

Drôles d’oiseaux

Été 96

La Forêt de Mademoiselle Tang

L’Acteur, ou la surprenante vertu de l’incompréhension

L’effet de mes rides

La mécanique des fluides

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Linda e il pollo

Manodopera

Mars Express

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Atlantic Bar

Four Daughters

Little Girl Blue

Notre corps

Sur l’Adamant

MIGLIOR OPERA PRIMA

Bernadette

Chien de la casse

La Ravissement

Vermines

Vincent doit mourir

MIGLIOR FILM STRANIERO

Foglie al vento, di Aki Kaurismäki (Finlandia)

Oppenheimer, di Christopher Nolan (Stati Uniti)

La natura dell’amore, di Monia Chokri (Canada)

Perfect Days, di Wim Wenders (Giappone)

Rapito, di Marco Bellocchio (Italia)