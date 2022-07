La decima edizione di Ariano International Film Festival è sempre più vicina, ed ecco che arrivano i primi dettagli riguardo gli ospiti attesi.

In questo nostro nuovo aggiornamento siamo lieti di annunciare che la direzione di AIFF porterà ad Ariano alcuni membri del cast di Mare Fuori, apprezzata serie andata in scena sui canali Rai che racconta le vicende di un gruppo di giovani alle prese con la difficile esistenza nel carcere minorile di Napoli (liberamente ispirato a quello di Nisida).

A questo nostro indirizzo è possibile dare una lettura ai film scelti per la fase finale del concorso principale. Qui di seguito, invece, il comunicato stampa ufficiale:

I protagonisti di Mare Fuori ospiti alla decima edizione dell’Ariano International Film Festival

L’Ariano International Film Festival è lieto di annunciare, come ospiti della decima e imperdibile edizione, alcuni dei protagonisti di Mare Fuori. L’apprezzata serie Rai – ora anche disponibile su Netflix, oltre che su Rai Play, trasmessa in prima serata su Rai Due dal 23 settembre 2020 – narra le vicende di un gruppo di giovani, alle prese con la difficile esistenza nel carcere minorile di Napoli (liberamente ispirato a quello di Nisida).

In attesa della terza stagione, che dovrebbe arrivare nell’autunno 2022, e già rinnovato per una quarta, il pubblico avrà quindi l’inestimabile occasione di poter incontrare, conoscere e ascoltare dal vivo, tre dei volti principali che hanno dato vita ai loro beniamini. L’appuntamento, ad accesso rigorosamente gratuito, con Matteo Paolillo, Artem Tkachuk e Antonio Orefice, noti sul piccolo schermo come Edoardo, Pino e Totò, è fissato per domenica 7 agosto.

Nel corso delle stagioni, ciascuno di loro è stato capace di conquistare un pezzetto del cuore degli spettatori, grazie a un’inesauribile passione e alla sensibilità messa in gioco.

Creato da Cristiana Farina e Maurizio Careddu, da un’idea di Cristiana Farina, Mare Fuori vanta contributi eccezionali, sia per quanto riguarda il reparto artistico, che quello tecnico. Emozionante e significativo il brano di apertura di ogni puntata, dal titolo O’ Mar, del cantautore napoletano Raiz, vero e proprio leitmotiv dello show. Lo stesso Paolillo ha curato, insieme a Stefano Lentini e a Lorenzo Gennaro, la regia della sigla.

Così l’Ariano International Film Festival segue il suo obiettivo di valorizzare e diffondere il giovane talento italiano, permettendo ai cittadini di Ariano di entrare in contatto diretto con alcuni dei suoi massimi esempi.