Primi ingressi nel cast di Langdon, serie prequel di Il Codice da Vinci

Prende forma il cast di supporto di Langdon, la serie che farà da prequel a Il Codice da Vinci, celebre romanzo firmato da Dan Brown.

Deadline ha confermato stanotte l’ingresso nel cast di Valorie Curry (The Tick) e Eddie Izzard (Six Minutes To Midnight). Secondo la celebre fonte la Curry nello show darà volto ad una scienziata che studia la coscienza umana e il modo in cui questa ha un impatto sul mondo fisico, mentre Izzard il direttore dello Smithsonian.

LANGDON

PRODUZIONE : Gli sceneggiatori che si occuperanno di scrivere il pilot saranno Dan Dworkin e Jay Beattie, per loro anche il ruolo di showrunners. Lo scrittore Dan Brown, Ron Howard e Brian Grazer (regista e produttore dei film fino ad oggi approdati al cinema), Anna Culp e Samie Falvey saranno invece i produttori.

