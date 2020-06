Bruce Campbell torna a parlare del nuovo Evil Dead

L’attore Bruce Campbell è tornato a parlare del nuovo capitolo della saga horror Evil Dead (da noi La Casa), regalando nuovi dettagli.

Intervistato da Diabolique Magazine, il celebre Ash della saga Evil Dead ci ha tenuto ha menzionare quello che sarà il nuovo titolo ufficiale, rivelando che l’ambientazione scelta per il film non sarà nel bosco come i precedenti. Non si intitolerà più Evil Dead Now (come nella precedente dichiarazione), ma Evil Dead Rise.

L’attore ha anche riferito che è stata consegnata una nuova stesura della sceneggiatura, e che la produzione non partirà prima del 2021.

EVIL DEAD RISE

PRODUZIONE : Il nuovo capitolo sarà scritto e diretto da Lee Cronin. Tra i produttori Sam Raimi e Bruce Campbell.

