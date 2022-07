Il colossale franchise noto come MonsterVerse continua a regalare aggiornamenti, ed oggi si parla di Godzilla and Titans, la serie in arrivo su Apple Tv+.

La serie live-action intitolata Godzilla and Titans, e da tempo affidata al colosso Apple, ha ottenuto finalmente i primi importantissimi aggiornamenti riguardanti il cast, ma anche la trama. Attraverso un articolo di Deadline, infatti, da oggi è noto Anna Sawai (Pachinko), Ren Watabe (461 Days of Bento), Kiersey Clemons (Hearts Beat Loud), Joe Tippett (Mare of Easttown) ed Elisa Lasowski (Versailles) sono stati ingaggiati per far parte del cast.

La celebre fonte descrive nel dettaglio i ruoli affidati ai vari attori:

Anna Swai avrà la parte di Cate, ex insegnante e sopravvissuta al G-Day che viaggia con destinazione il Giappone per occuparsi di alcuni affari in famiglia, scoprendo invece un segreto. Stanca di fuggire dai suoi problemi, è decisa a trovare delle risposte.

Ren Watabe sarà Kentaro, un giovane intelligente, creativo e curioso che deve ancora trovare la sua strada e intraprende una missione per scoprire di più sul padre, ammirato e al tempo stesso misterioso, scoprendo inoltre i suoi talenti.

Kiersey Clemons ha ottenuto il ruolo di May, un'americana che esternamente sembra ribelle e che usa l'apparenza per proteggere se stessa e gli altri, che si tratti di decifrare un codice o trovare una via di uscita, ritrovandosi sempre a essere tre passi avanti gli altri.

Joe Tippett apparirà nei panni di Tim, un militare che si occupa dei droni e sogna di avere un'avventura da agente segreto. La sua sicurezza lo mette nei guai sul campo, ma è determinato a non fallire.

Elisa Lasowski interpreterà Duvall, un agente esperto che crede in se stessa e nelle sue capacità, oltre a possedere un tagliente senso dell'umorismo che usa per guidare i colleghi meno esperti.

Sulla trama di Godzilla and Titans, la fonte spiega che si concentrerà sulle conseguenze del colossale scontro tra Godzilla e i Titani a San Francisco, e lo farà seguendo le vicende di una famiglia impegnata nello sviscerare alcuni segreti dietro i movimenti della società nota come Monarch.

La regia dei primi due episodi è stata da tempo affidata a Matt Shakman, il cui nome figura anche come produttore esecutivo in collaborazione con Apple TV+, e Legendary Television. Gli showrunner saranno invece Chris Black e Matt Fraction.

Ricordiamo che ieri Warner Bros e Legendary Pictures hanno ufficializzato la data di uscita del nuovo film del MonsterVerse (forse intitolato Son of Kong), per tutti i dettagli visitate questo nostro aggiornamento.