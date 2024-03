CAS Awards 2024: Oppenheimer in trionfo, ecco i vincitori

La Cinema Audio Society ha assegnato ieri sera i CAS Awards 2024, i premi annuali conseguiti ai migliori missaggi sonori della stagione.

Il premio principale dei CAS Awards 2024 è andato a Oppenheimer, dominatore assoluto della stagione dei premi cinematografici, oramai indirizzata verso gli Oscar 2024 (qui le nomination). Il film di Christopher Nolan (qui la nostra recensione) ha battuto la concorrenze mettendo un altro tassello in vista del medesimo premio di categoria assegnato dall’Academy.

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha portato a casa il premio per la categoria Film d’Animazione, mentre 32 Sounds quello per i Documentari. Nelle categorie televisive, i CAS Awards hanno portato al trionfo, inoltre, serie quali The Last of Us e The Bear.

CAS Awards 2024: tutti i vincitori.

Film – live action

“Oppenheimer”

Production Mixer – Willie D. Burton CAS Re-Recording Mixer – Gary A. Rizzo CAS Re-Recording Mixer – Kevin O’Connell CAS Scoring Mixer – Chris Fogel CAS Foley Mixer – Tavish Grade Foley Mixer – Jack Cucci Foley Mixer – Mikel Parraga-Wills

Film – animazione

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Original Dialogue Mixer – Brian Smith Original Dialogue Mixer – Aaron Hasson Original Dialogue Mixer – Howard London CAS Re-Recording Mixer – Michael Semanick Re-Recording Mixer – Juan Peralta Scoring Mixer – Sam Okell Foley Mixer – Randy K. Singer CAS

Film – documentario

“32 Sounds”

Production Mixer – Laura Cunningham Re-Recording Mixer – Mark Mangini Scoring Mixer – Ben Greenberg ADR Mixer – Bobby Johanson CAS Foley Mixer – Blake Collins CAS

Film tv o miniserie

“Weird: The Al Yankovic Story”

Production Mixer – Richard Bullock CAS Re-Recording Mixer – Tony Solis Scoring Mixer – Phil McGowan CAS ADR Mixer – Brian Magrum CAS Foley Mixer – Erika Koski CAS

Serie tv – episodi da un’ora

“The Last Of Us”: S01 E01 When You’re Lost In The Darkness

Production Mixer – Michael Playfair CAS Re-Recording Mixer – Marc Fishman CAS Re-Recording Mixer – Kevin Roache CAS Foley Mixer – Randy Wilson

Serie tv – episodi da mezz’ora

The Bear: Season 2, Episode 7 “Forks“

Production Mixer – Scott D. Smith CASRe-Recording Mixer – Steve “Major” Giammaria CASADR Mixer – Patrick ChristensenFoley Mixer – Ryan Collison