Anthony Mackie sta riprendendo i panni di Sam Wilson/Captain America nel prossimo capitolo del franchise intitolato “New World Order“, ed a quanto pare lo farà con un nuovo costume.

Alcune foto emerse in rete in questi giorni, infatti, hanno mostrato un Sam Wilson mentre indossa un costume da Captain America completamente diverso da quello apprezzato nella serie The Falcon and the Winter Soldier. In particolare, le foto sembrano mostrare quello che sembra un mix tra il costume indossato da Steve Rogers (Chris Evans) in Captain America: The Winter Soldier e quello classico di Falcon.

Di seguito vi proponiamo alcuni dei tweets apparsi in rete che confermano il cambio di costume, chiaramente in attesa di nuove conferme.

SAM WILSON IS CAPTAIN AMERICA pic.twitter.com/vzZQxNvatD — Anna ¹ᴰ ❯❯❯❯ ᵃᵍ ‎ ⍟⃝ (@flowersxagb) May 16, 2023

New set photos of Anthony Mackie as Sam Wilson on the set of ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’ pic.twitter.com/RHf95scKrW — Captain America 4 Updates (@UpdatesCAP4) May 17, 2023

Just to clarify: this is Sam’s NEW Captain America suit for #Cap4 and NOT a stealth suit. https://t.co/n9LYXtFqJJ — CanWeGetSomeToast (@CanWeGetToast) May 16, 2023

CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER

La regia è stata da tempo affidata a Julius Onah, con una sceneggiatura firmata da Malcolm Spellman e Dalan Musson, il primo showrunner dello stesso The Falcon and the Winter Soldier, il secondo autore della sceneggiatura dell’episodio 5 della stessa serie. NEL CAST Anthony Mackie, Tim Blake Nelson, Carl Lumbly, Shira Haas, Danny Ramirez, Harrison Ford, Liv Tyler, Xosha Roquemore.

Come noto, Captain America: New World Order è stato annunciato per la prima volta nelle ore precedenti al termine dell’ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, successivamente è arrivato il via libera ufficiale durante la scorsa edizione del San Diego Comic-Con.

La release cinematografica è fissata per il 3 maggio 2024, ovvero quasi al termine della Fase 5 dell’MCU.