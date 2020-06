Cannes 2020: Nuovi poster da Train to Busan 2 - Peninsula

Sicuro protagonista al prossimo Festival di Cannes, lo zombie movie coreano Train to Busan 2 - Peninsula si mostra oggi con due nuovi poster.

Il film, come oramai noto, non sarà un sequel diretto di Train to Busan, ma con il film originale ne condividerà ambientazioni, tematiche e narrazione, seguendo pertanto le disavventure di nuovi protagonisti nello stesso universo creato da Yeon Sang-ho.

Train to Busan 2 - Peninsula è stato selezionato per l'edizione 2020 del Festival di Cannes, per maggiori informazioni vi rimandiamo a questo nostro articolo.

PENINSULA - TRAIN TO BUSAN 2

PRODUZIONE : Il film è stato diretto ancora una volta da Yeon Sang-ho, regista di Train to Busan.

: Il film è stato diretto ancora una volta da Yeon Sang-ho, regista di Train to Busan. CAST : Gang Dong-won, Lee Jung-hyun, Lee Re

: Gang Dong-won, Lee Jung-hyun, Lee Re TRAMA : Divenuto un successo commerciale da 87 milioni di dollari - a fronte di una spesa di 8 - Train to Busan è stato apprezzato da pubblico e critica in giro per il mondo, tanto da ottenere un punteggio Rotten Tomatoes da 95%. Ricordiamo che il film ha ottenuto in precedenza un prequel animato dal titolo Station Seoul. Il film rivisiterà il medesimo virus zombie visto nel primo film, con la differenza che questa volta la catastrofe sarà estesa in tutta la penisola coreana.

: Divenuto un successo commerciale da 87 milioni di dollari - a fronte di una spesa di 8 - Train to Busan è stato apprezzato da pubblico e critica in giro per il mondo, tanto da ottenere un punteggio Rotten Tomatoes da 95%. Ricordiamo che il film ha ottenuto in precedenza un prequel animato dal titolo Station Seoul. Il film rivisiterà il medesimo virus zombie visto nel primo film, con la differenza che questa volta la catastrofe sarà estesa in tutta la penisola coreana. AL CINEMA: Negli Usa arriverà nel corso del 2020 col titolo Train to Busan Presents: Peninsula.

I POSTER