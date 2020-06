Cannes 2020: I film della lista ufficiale

Thierry Frémaux ed il presidente del festival di Cannes "Pierre Lescure" hanno annunciato la lista dei film presenti nella Selezione Ufficiale.

Come oramai noto da tempo, l'edizione 2020 del Festival di Cannes è stata ufficialmente cancellata a causa dell'emergenza da Covid-19, ciononostante i film della Selezione Ufficiale potranno essere valutati attraverso la loro presentazione ad altri festival affiliati. Qui la lista dei festival con cui Cannes ha raggiunto una sorta di accordo:

Telluride, Deauville, San Sebastian, Pusan, Angoulême, Morelia, New York, Lyon, Roma, Rio, Tokyo, Mumbai, Mar del Plata, Toronto e Sundance.

All'appello manca Venezia, e questo a causa dei rapporti poco idilliaci che corrono tra le parti.

Saranno 56 i film (provenienti da 147 paesi), su un totale di 2067 titoli presentati, che riceveranno l’etichetta Cannes 2020: “Non c’è un film d’apertura, non c’è un film di chiusura… non ci sono sezioni, perché non ci sarà un festival vero e proprio, c’è un’unica lista." Eccola (in aggiornamento).

The French Dispatch di Wes Anderson;

Été 85 di François Ozon;

True Mothers di Naomi Kawas;

Lover’s Rock di Steve McQueen;

Mangrove di Steve McQueen;

Druk – Another Round di Thomas Vinterberg;

Heaven di Hong Sang-soo;

Peninsula di Sang-ho Yeon;

ADN di Maïwenn;

Soul di Pete Docter;

Ammonite di Francis Lee;

Falling di Viggo Mortensen;

Broken Keys di Jimmy Keyrouz;

Truffle Hunters di Gregory Kershaw e Michael Dweck;

Aya and the Witch di Goro Miyazaki;

Limbo di Ben Sharrock;