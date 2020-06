Forme agghiaccianti del male nel teaser trailer di Lovecraft Country

HBO ha diffuso in rete un nuovo teaser trailer da Lovecraft Country, la mini-serie horror prodotta da Jordan Peele e J.J. Abrams.

Tratta dal romanzo del 2016 firmato da Matt Ruff e Misha Green, la nuova mini-serie horror seguirà le agghiaccianti disavventure di un uomo di nome Atticus Black, il cui viaggio in giro per l'America degli anni '50 alla ricerca del padre si tramuterà in un vero incubo. Nel suo viaggio, l'uomo (interpretato da Jonathan Majors) avrà la compagnia di Letitia (Jurnee Smollett-Bell) e suo zio George (Courtney B. Vance).

Questa è la descrizione degli altri personaggi:

Tony Goldwyn interpreterà Samuel Braithwhite, il patriarca della sua famiglia, che vede le persone come oggetti, ed estranei — inclusa la sua stessa figlia — e come inferiori. Abbey Lee interpreterà Christina Braithwhite, l’unica figlia del leader dell’ordine segreto che si fa chiamare “Sons of Adam – Figli di Adamo.” La ragazza ha fatto di tutto per guadagnarsi il rispetto di suo padre, inutilmente. A modo suo si aprirà la strada verso il potere, e userà Atticus (Jonathan Majors) e la sua famiglia per raggiungere il suo obiettivo. Jamie Chung interpreterà Ji-Ah, una studentessa di infermieristica apparentemente ingenua che viene forzatamente inserita in servizio allo scoppio della guerra, e un’ondata di sparizioni di soldati sembra suggerire che lei sia più di quello che sembra. Jordan Patrick Smith sarà invece William. Biondo e con gli occhi azzurri, lui è il perfetto esempio di razza ariana. È il tirapiedi di Christina, il suo amante, bodyguard, spia, e qualsiasi cosa lei voglia che lui sia.

Lovecraft Country approderà su HBO dal prossimo agosto. Tra i produttori, come anticipato, Jordan Peele e J.J. Abrams.

TRAILER