Omicidio Floyd: Blake Lively e Ryan Reynolds scendono in piazza contro il razzismo

“Non abbiamo mai dovuto preoccuparci di preparare i nostri figli ad un diverso sistema di leggi o a cosa potrebbe accadere se fossimo fermati in macchina. Non sappiamo cosa significhi vivere questa vita ogni giorno e notte. Non possiamo immaginare cosa significhi questa paura e questa rabbia. Siamo spiacenti del fatto che in passato ci siamo permessi di essere disinformati rispetto quanto profondamente radicato sia il razzismo sistemico.”